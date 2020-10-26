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محافظ الإسكندرية :"نوة مخيفة" كانت في طريقها إلينا والرياح غيرت مسارها

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية
اللواء، محمد الشريف
 
الإثنين، 26-10-2020 11:34 ص إيمان هاني

كشف اللواء، محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل النوة التي كان من المتوقع أن تشهدها المحافظة وكان من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية.

وقال "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كنا في انتظار نوة مخيفة، تم رصدها منذ أيام على الخرائط الخاصة بهيئة الأرصاد، وكان من المتوقع أن تؤثر على سير الانتخابات".

وأضاف "في آخر وقت هبت رياح وتسببت في تغيير اتجاه النوة التي نزلت في بعض مناطق الساحل الشمالي، دون أن يكون هناك أي تأثير على انتظام الانتخابات في المحافظة".

 

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