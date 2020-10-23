غرفة مركزية لمتابعة انتخابات البرلمان بالمحافظات

الجمعة، 23-10-2020
01:26 م
إيمان هاني
أكد الدكتور خالد
قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية
والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللواء محمود شعراوي
وجه كل المحافظين برفع درجة الاستعداد للتجهيز لانتخابات مجلس النوب المزمع عقدها في
يومي السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"،
المذاع عبر فضائية "دي إم سي
"، قائلا : "وجهنا مسئولي المجالس المحلية
للمدن والأحياء بالوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين وعدم الانحياز لأي مرشح دون
آخر"، منوهًا إلى سيتم فتح غرفة عمليات
الوزارة وربطها
مع الغرفة المركزية في مجلس الوزراء والغرف الـ 27 للمحافظات.
وتابع:" الوزارة تحرص على توفير أماكن لكبار
السن ولجميع الناخبين لتيسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على توفير
جميع مستلزمات الإجراءات الاحترازية المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا من تعقيم
وتطهير دوري وتوفير الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.