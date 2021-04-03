لماذا تنقل مصر المومياوات الـ 22؟

السبت، 03-04-2021
04:20 م
المصريون
في حدث عالمي
، تنقل مصر
اليوم السبت 22 مومياء ملكية عمرها
آلاف السنوات في كبسولات مصممة خصيصا ، في موكب ضخم من المتحف المصر
ي بالتحرير إلى
المتحف القومي للحضارة المصر
ية في الفسطاط ، حيث يمكن عرضها بشكل أكثر بهاء.
وستنقل القافلة 18 ملكا وأربع ملكات، معظمهم من المملكة الحديثة،
وسيتم إغلاق العديد من الطرق من أجل هذا الاحتفال الذي أعد لجذب الاهتمام بالمجموعات
الأثرية الغنية في مصر
، في وقت تراجعت فيه السياحة بسبب القيود المرتبطة بكوفيد-19.
وقال عالم الآثار زاهي حواس إنه سيتم وضع كل مومياء في كبسولة
خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان حمايتها وسيتم حمل الكبسولات على عربات مصممة لحملها
وتوفير ثباتها.
وأضاف أنه تم اختيار متحف الحضارة، لأن مصر
تريد ولأول مرة
عرض المومياوات بطريقة حضارية ومثقفة، وليس للترفيه كما كانت في المتحف المصر
ي.
واكتشف علماء الآثار المومياوات على دفعتين في مجمع المعابد
الجنائزية بالدير البحري في الأقصر، وفي وادي الملوك القريب، من عام 1871.
وأقدم هذه المومياوات مومياء سقنن رع ، آخر ملوك الأسرة السابعة
عشر ، الذي حكم في القرن السادس عشر قبل الميلاد، ويعتقد أنه لقى حتفه بشكل عنيف.
وسيشمل العرض أيضا مومياوات رمسيس الثاني وسيتي الأول وأحمس-نفرتاري.
وكانت الفسطاط عاصمة مصر
بعد الفتح العربي.