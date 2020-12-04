رامي رضوان عن إصابته بكورونا : أنا صعبان عليا الفيروس

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن كيفية اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، قائلا: " الحمد لله الأعراض خفيفة، أنا شكيت امبارح بإصابتي بكورونا، وبعد اجراء الفحوصات تاكدت من إصابتي بالفيروس".

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه أستيقظ بالأمس من النوم وعندما قام بغسل وجه لم يشم رائحة الصابون، فقام بعزل نفسه، وقام بإجراء الفحوصات، والتحاليل كانت إيجابية.

وأوضح ،أنه يجلس في غرفة ولا ينتقل منها على الإطلاق، وعندما شعر بالاشتباه، طالب إدارة قناة "دي إم سي" بعدم الذهاب للعمل لحين التأكد من إصابته، وبعد التأكد تواصل مع مجموعة من الأساتذة المتخصصين، للحصول على البرتوكول اللازم.

وتابع: "انا مش عارف الإصابة جت ليا منين، خاصة انني ملتزم بجميع الاجراءات الاحترازية، ورغم هذ أصيبت بالفيروس، انا صعبان عليا الفيروس، انا هخلص عليه على طول"