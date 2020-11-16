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وزيرة التضامن: الحضانات لن تغلق بسبب كورونا إلا في حالة واحدة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج
 
الإثنين، 16-11-2020 11:22 ص إيمان هاني
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها ضد الغلق التام للحضانات بسبب فيروس كورونا، إلا إذا ساءت الأوضاع بشكل كبير وارتفعت  أعداد الإصابات بالفيروس بين أطفال الحضانات.
وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى ،أن الأطفال باتوا أكثر وعيا بمبادئ النظافة العامة تجنبًا لانتشار عدوى كورونا، لافتة إلى أنه تم تقليل نسبة استيعاب الأطفال في الحضانات بسبب فيروس كورونا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسب الإصابة في الأطفال بفيروس كورونا بسيطة جدًا، ، مؤكدة أنه تم غلق 4 حضانات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.


 

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