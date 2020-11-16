وزيرة التضامن: الحضانات لن تغلق بسبب كورونا إلا في حالة واحدة

الإثنين، 16-11-2020
11:22 ص
إيمان هاني
أكدت نيفين القباج
، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها ضد الغلق
التام للحضانات بسبب فيروس كورونا
، إلا إذا ساءت الأوضاع بشكل كبير وارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس بين أطفال الحضانات.
وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
"على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد
، مع الإعلامي أحمد موسى ،أن الأطفال
باتوا أكثر وعيا بمبادئ النظافة العامة تجنبًا لانتشار عدوى كورونا
، لافتة إلى أنه
تم تقليل نسبة استيعاب الأطفال في الحضانات بسبب فيروس كورونا
.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسب الإصابة في الأطفال
بفيروس كورونا
بسيطة جدًا، ، مؤكدة أنه تم غلق 4 حضانات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.