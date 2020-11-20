الجمعة، 20-11-2020
09:27 ص
إيمان هاني
أكد
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
، إن مصر وضعت نموذج أكثر من رائع للتعامل
مع جائحة كورونا
، وتعاونت فيه أكثر من دولة، قائلا : "أنا مش بنام، بسبب الأحداث
اللي حصلت ومرت بها مصر".
وأشار
"عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية
"إم بي سي مصر"، أن الحكومة تتابع كافة الجوانب للوضع في ظل جائحة
كورونا
، كتوفير الأدوية، وتجهيز المستشفيات، منوها بأن رؤية الضغط الذي تعرضت له الأنظمة
الصحية في أوروبا قبل وصول الجائحة إلى مصر كان من اللحظات الصعبة جدا.
وتابع:"
كان لابد من تأمين المجتمع الذي به 100 مليون مواطن، منوها بأن هناك مراحل مرت بها
الأجهزة المختلفة استعدادا للجائحة لم تعرض، ولكنها موثقة لدى الدولة.
المتاح
على الهواتف.