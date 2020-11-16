سر تأخر ظهور أعراض كورونا علي محمد صلاح

الإثنين، 16-11-2020
10:19 ص
إيمان هاني
كشف أيمن الشبيني
، أستاذ الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل،
الحالة الصحية للاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح
بعد إصابته بفيروس
كورونا
.
وقال "الشبيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو
خليل ببرنامج "من مصر" ببرنامج "سي بي سي
" ،: إنه من الوارد أن
يكون قد أصيب محمد صلاح
بالكورونا
بعد وصوله إلى مصر أو قبل وصوله من انجلترا.
وأضاف "أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر على محمد صلاح
أية
أعراض وهذا يرجع إلى ارتفاع لياقته البدنية وهو ما يساعد المناعة على القيام بدورها
والتصدي للفيروس وأعراضه ومضاعفاته".
وتابع "محمد صلاح
من الأشخاص حاملين للفيروس ومن الممكن
ظهور إيجابية نتيجة العينة بعد يوم واحد من الإصابة والمتوسط العالمي لفترة ظهور أعراض
المرض من أربع إلى خمس سنوات أما فترة حضانة المرض من واحد إلى 21 يومًا".
وبخصوص حدوث تضارب في نتيجة المسحة أشار أستاذ الفيروسات
والبكتيريا بجامعة زويل "هذا التحليل له حساسية عالية جدًا، وقد يحدث بعض الخطأ
أثناء سحب العينة أو تخزينها أو تداولها قد يجعل العينة سلبية وهي إيجابية أو تلوثها
بعينة إيجابية قد يجعل العينة إيجابية وهي سلبية.