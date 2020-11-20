الجمعة 20 نوفمبر 2020
توقيت مصر 15:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في أرض الميعاد.. " أوباما" يكشف أسرار " أردوغان "

"كاف" ينظم كأس السوبر الأفريقي بمصر بدلا من قطر

سخرية علي مواقع التواصل بعد فتوى " خامنئى " عن تجميل النساء

فيروس كورونا يهاجم لاعب جديد بالأهلي

وزير الشباب والرياضة يتفقد إستاد القاهرة الدولي

شاهد.. آخر غروب للشمس في هذه المدينة

هل يجوز الجمع بين الصلوات عند نزول المطر.. " المطلق " يوضح

صافيناز تجري مسابقة لاختيار شريك حياتها.. هذه شروط المشاركة

قرقاش : الإمارات تتمني نجاح قمة الرياض لأجل الإنسانية

أحمد فتوح على رادار سبورتنج براجا البرتغالي

ADS
 

سر صادم وخطير وراء وفاة فايق عزب يكشفه شقيقه

بببببببببببب
فايق عزب
 
الجمعة، 20-11-2020 11:30 ص

أكد علاء عزب، شقيق الفنان المصري الراحل فايق عزب، أن الحالة الصحية للفنان كانت قد تحسنت واستقرت بعد إجراءه عمليه توسيع النخاع الشوكي، في شهر أكتوبر الماضي، وانتظامه في العلاج الطبيعي.
وقال عزب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "عملنا العملية في مستشفى معهد ناصر وكانت حالته الصحية جيدة، ولكن فجأة لقيناهم بيقولوا عاوزين ناخد منه مسحة علشان شاكين انه عنده كورونا".
وذكر أنه تعجب من هذا الإجراء لأنه متواجد منذ أكثر من شهر في المستشفى، متابعًا: "من أين جاءت له الكورونا وهو محجوز في جناح خاص بالمستشفى منذ أكثر من شهر".
وأوضح أن المستشفى تسببت في إصابة شقيقه بفيروس كورونا، موضحًا أنه كان يجب على العاملين بالمستشفى أن يتبعوا إجراءات خاصة للحد من انتشار كورونا من خلال التعقيم المستمر للمستشفى.
واستكمل أن حالة شقيقه الصحية تدهورت بعدما أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه أصيب بالتهاب رئوي حاد، وتمكنت كورونا منه ولم تنفع جلسات الأوكسجين التي كان يحصل عليها.

 

إقرأ ايضا

الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية

صادم ..درجات الحرارة ستصل إلى 14 درجة ليلا قريبا

الكمامة كورونا في مصر

لا يشفون منها تماما ..طبيب يصدم مصابي كورونا

الشيخ خالد الجندي

الجندي: من يرفض دفع مهر زوجته تقطع أمعائه في الآخرة

أخبار متعلقة

كورونا السعودية

عضو برلماني: لقاح كورونا قد يتلف في المطار

الدكتور هاني الناظر

الناظر للمواطنين : استحلفكم بالله التزموا بالكمامة

الكمامة كورونا في مصر

دولة عربية تحصل على الأولوية في لقاح "فايزر" ضد كورونا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: "متلبسوش كمامة فضفاضة "

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يحذر من كورونا: هنوصل لـ 500 إصابة في اليوم

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

تعليق قوي لـ"محافظ البحر الأحمر" علي إصابات الجونة