"الصحة": "اللي مشواره مش ضروري مينزلش"

الإثنين، 16-11-2020
09:43 ص
إيمان هاني
أكد
الدكتور حسام حسني
، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
المستجد بوزارة الصحة
،
أن تطبيق الاجراءات الاحترازية تعتبر الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا
، معقبًا:
"مفيش منها ممر، نتعلم من الفنانة نشوى مصطفى أو أي حد آخر، عدم الالتزام سيؤدي
الى الإصابة".
و أضاف
"حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية
"أون
"، مع الإعلامية لميس الحديدي ، أنه
يجب على المواطنين طلب النصيحة الطبية عند حدوث أي عرض، والبعد عن التزاحم لكي يحمي
المواطنين انفسهم وبلدهم من العدوى.
وتابع:
"هيحصل زيادة في الإعداد، لكن أتوقع إننا منوصلش لأرقام شهري يونيو ويوليو، وجاهزين
لأي احتمالات والمصريون من سيحمون بلدهم، ويجب الالتزام بالاشتراطات الاحترازية واللي
مشواره مش ضروري مينزلش".