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"الصحة": "اللي مشواره مش ضروري مينزلش"

هالة زايد وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
 
الإثنين، 16-11-2020 09:43 ص إيمان هاني


أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، أن تطبيق الاجراءات الاحترازية تعتبر الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، معقبًا: "مفيش منها ممر، نتعلم من الفنانة نشوى مصطفى أو أي حد آخر، عدم الالتزام سيؤدي الى الإصابة".
و أضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، مع الإعلامية لميس الحديدي ، أنه يجب على المواطنين طلب النصيحة الطبية عند حدوث أي عرض، والبعد عن التزاحم لكي يحمي المواطنين انفسهم وبلدهم من العدوى.
وتابع: "هيحصل زيادة في الإعداد، لكن أتوقع إننا منوصلش لأرقام شهري يونيو ويوليو، وجاهزين لأي احتمالات والمصريون من سيحمون بلدهم، ويجب الالتزام بالاشتراطات الاحترازية واللي مشواره مش ضروري مينزلش".

 

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