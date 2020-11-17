حسن يوسف عن نبأ إصابته بمرض خطير : شربت شوربة عدس

الثلاثاء، 17-11-2020
11:19 ص
إيمان هاني
استنكر
الفنان حسن يوسف
تداول شائعات عن وفاة زوجته الفنانة شمس البارودي، قائلا: "انتشار
مثل تلك الشائعات أصبح أمرا طبيعيا للأسف وهناك شائعة أخرى عن وفاتي"
وأضاف
خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، قائلا ":
"الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترويع، فلا يروع المسلم أخاه المسلم، وأخبار
الوفيات تروع الناس، والعمر بيد الله"، مردفا: "قرأت خبر إصابتي بمرض خطير،
وشربت طبق شوربة عدس بالليمون".
وتابع:
"شمس البارودي طباخة ماهرة وشاطرة في أكلات كتير وبحب آكل الطعمية السوري من إيديها"