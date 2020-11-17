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حسن يوسف عن نبأ إصابته بمرض خطير : شربت شوربة عدس

حسن يوسف ونجله
الفنان حسن يوسف
 
الثلاثاء، 17-11-2020 11:19 ص إيمان هاني
استنكر الفنان حسن يوسف تداول شائعات عن وفاة زوجته الفنانة شمس البارودي، قائلا: "انتشار مثل تلك الشائعات أصبح أمرا طبيعيا للأسف وهناك شائعة أخرى عن وفاتي"
وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، قائلا ": "الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترويع، فلا يروع المسلم أخاه المسلم، وأخبار الوفيات تروع الناس، والعمر بيد الله"، مردفا: "قرأت خبر إصابتي بمرض خطير، وشربت طبق شوربة عدس بالليمون".
وتابع: "شمس البارودي طباخة ماهرة وشاطرة في أكلات كتير  وبحب آكل الطعمية السوري من إيديها"
 

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