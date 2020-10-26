الإثنين، 26-10-2020
01:03 م
إيمان هاني
قدم الفنان حمادة
هلال، الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مؤكدا
أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.
وأضاف "هلال"
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى
، " أنا
عندى ثقافة شوية ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى
إية مشاكل ..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".
وتابع: "أنا
ماشى والفن هو اللى باقى.. والحمد الله أنا شلت الخطأ الذى وقع في الأغنية، أنا عمرى
ما أروج لتعدد الزوجات وربنا يحفظ كل البيوت، مشددًا على أن المرأة هي أمه وشقيقته
وزوجته.