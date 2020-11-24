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"القاهرة والناس" تعيد خيري رمضان لشاشة

الإعلامي خيري رمضان
خيري رمضان
 
الثلاثاء، 24-11-2020 10:29 ص
أعلنت قناة القاهرة والناس ، تعاقدها مع الإعلامي خيري رمضان للظهور على القناة ضمن برنامج جديد سيعلن عن تفاصيله الكاملة الأيام المقبلة.
و يعود الإعلامي خيري رمضان لشاشة التليفزيون بعد فترة من الغياب، في برنامج جديد يناقش البرنامج العديد من القضايا الهامة والشائكة والتي تهم المواطن المصري وسيسلط الضوء على المشروعات القومية والمدن الجديدة والجهود التي تبذلها الحكومة
يأتي الإعلان عن برنامج الإعلامي خيري رمضان، بعد أيام قليلة من الإعلان عن عودة ظهور الإعلامي إبراهيم عيسى على شاشة القناة.

 

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