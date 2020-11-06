مفاجأة صادمة عن نسب تعاطي المخدرات بين الطلاب

الجمعة، 06-11-2020
01:41 م
إيمان هاني
علق الدكتور عمرو
عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج المخدرات
، على واقعة طفل المرور بعد إثبات تعاطيه المخدرات
،
قائلًا: "ندق ناقوس الخطر بشأن تدني سن التعاطي، المخدرات
بدأت تخترق أولادنا
وبناتنا".
وأضاف "عثمان"،
خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"،
المذاع على فضائية "القاهرة والناس
"، الصندوق قام ببحث على طلاب المدارس
الثانوية، ووجد أن 7% من طلاب المدارس الثانوي يتعاطون المخدرات
.
وتابع:" مدير
صندوق مكافحة وعلاج المخدرات
التعاطين، أن النسب تزداد بشكل كبير في مدارس التعليم
الفني وتصل إلى 8.5% ، مؤكدا ،أنه تقدم حوالي 1800 طفل للصندوق في هذا العام لتلقي
علاج ضد التعاطي، منوهًا بأنه يوجد حالات إدمان لأطفال لديهم 11 و12 عام.