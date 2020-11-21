وكالة الفضاء المصرية تكشف حقيقة إظلام الأرض بنهاية ديسمبر

السبت، 21-11-2020
10:19 ص
إيمان هاني
كشف
محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
، حقيقة إظلام الأرض يوم 21 و22
و23 ديسمبر، معقبا:" لم يحدث أبدًا من قبل أن انطفأت الشمس وأظلمت الكرة الأرضية".
وأضاف
"القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج
"المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس
"، أنه لم يحدث
أي إظلام تام للكرة الأرضية من قبل، ومن المستحيل أن تظلم الأرض، معقبا:" دا خيالًا
علميًا".
وتابع:"
الشمس تحمل طاقة هائلة جدًا تقوم بإخراج الضوء، ولم يحدث أن تخمد هذه الطاقة، معلقًا:
"هذا الحديث غير موجود علميًا".