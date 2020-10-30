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محمد علي خير: ربنا بيطبطب علينا ونافخ في صورتنا

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الإعلامي محمد علي خير
 
الجمعة، 30-10-2020 11:00 ص إيمان هاني

حذر الإعلامي محمد علي خير، من التهاون بعدوى فيروس كورونا وعودة ارتفاع الإصابات والنظر إلى الأوضاع في أوروبا خاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قائلا: "كورونا تضرب بقوة في أوروبا وتقريبا قفلوا وبيعلنوا أن الامور تزداد سوء والمانيا وصلت إلى 15 ألف اصابة يوميا ".
وعلق "خير"، على تصريح منظمة الصحة العالمية بأن مصر لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "ربنا لحد دلوقتي بيطبطب علينا ونافخ في صورتنا ".
 وانفعل الإعلامي قائلا : "لما تمشى جوه الشارع المصري الدنيا زي الفل وفى دلع وأفراح والكمامات سعرها نزل تاني".
وتابع: "انخفاض أسعار الكمامات يعنى عدم الاقبال، ونرجوا الناس تحذر لان الشتاء سيكون صعب، ومنقدرش نتحمل الاغلاق زي اوروبا واتمنى الامور تظل في معدل إصابة متوسط".
 

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