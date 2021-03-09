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«السيسي»: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة انطلاق جمهورية ثانية

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«السيسي»: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة انطلاق جمهورية ثانية

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الرئيس السيسي
 
الثلاثاء، 09-03-2021 01:18 م

أعلن الرئيس  عبد الفتاح السيسي ، أن افتتاح العاصمة الإدارية ، هو بمثابة انطلاق جمهورية ثانية . 
وقال الرئيس : " أتابع تعليقات المواطنين في قرى مصر ، والريف ترك سنوات طويلة ، ولا أقول ذلك إسقاطا على أحد ولكن نحن كدولة ، من المهم أن تعرفوا أنكم ستكونون عونا لنا ".
وأضاف : " الأرض الزراعية ، والحفاظ عليها أمانة كبيرة ومسئولية في أعناقنا ، وأي تعدي عليها سيجعلنا نفقد فرص عمل أبنائنا ".
وتابع : " لو استمرينا بهذه الطريقة لن يكون هناك أرض زراعية ، ورسالتي لكل مواطن ، أن مجابهتنا لمستقبلنا يتطلب انتباه شديد لحديثي لأن الهدف منه مصلحتنا وليس مصالح قصيرة الأمد"
 

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