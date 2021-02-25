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توجيهات عاجلة من السيسي بشأن لبنان

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توجيهات عاجلة من السيسي بشأن لبنان
 
الخميس، 25-02-2021 06:09 م


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم أوجه دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
وأصدرت القيادة العامة لـ #القوات_المسلحة فى هذا الصدد، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.
من جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبناني عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات، مؤكدةً على عمق العلاقات الإستراتيجية التى تربط #مصر و #لبنان.
وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.
#أ_ش_أ | #MENA
 

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