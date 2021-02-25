توجيهات عاجلة من السيسي بشأن لبنان

الخميس، 25-02-2021
06:09 م
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم أوجه دعم وتضامن مصر
مع الشعب اللبنان
ي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
وأصدرت القيادة العامة لـ #القوات_المسلحة فى هذا الصدد، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصر
ية إلى القوات المسلحة اللبنان
ية.
من جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبنان
ي عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصر
ية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات، مؤكدةً على عمق العلاقات الإستراتيجية التى تربط #مصر
و #لبنان
.
وتعتبر المساعدات المصر
ية إلى دولة لبنان
أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصر
ية اللبنان
ية لاستمرار توطيد العلاقات المصر
ية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبنان
ي.
#أ_ش_أ | #MENA