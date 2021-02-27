الأحد 28 فبراير 2021
توقيت مصر 06:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خسرت أموالى بالسعودية بسبب هذه الشركة!!

إعلام سعودي: نهاية مأساوية لمدرب الهلال.. عُثر عليه ميتًا بهذا الشكل

سعود بن سلمان يوجه رسالة للدفاع الجوي السعودي (صورة)

تدمير صاروخ باليستي قبل استهداف السعودية

مصطفى محمد يسجل هدفين إلى الان.. بث مباشر جالطة سراي وايرزوروم سبور

الدولار يصعد في نهاية التعاملات المسائية بجميع البنوك

الإفتاء تعلق على تصريحات منسوبة لـ"علام" حول قانون الشهر العقاري

عاجل.. رسالة من السيسي بشأن المصالحة مع قطر وهذه فحواها

لحظة محاولة اختطاف فتاة داخل سيارة (فيديو)

الحبس عامًا لـ«سيدة كفر الشيخ» صاحبة الـ 73 فيديو

ADS
 

عمرو أديب يشكر «السيسي» و«بن سلمان»: «اطمنوا عليّ» (فيديو)

d5293b7d24c77bc7a3d21ede0c60189e
عمرو أديب
 
السبت، 27-02-2021 09:51 ص محمد فضل - متابعات

في أول ظهور له عقب تعرضه لحادث سير مروع، علق الإعلامي عمرو أديب، على ما حدث له ونجاته من موت محقق، موجهًا الشكر لكل من وقف معه خلال الفترة الماضية.
واستعرض أديب خلال برنامجه ”الحكاية“ عبر فضائية ”mbcمصر“، باقات الورود التي وصلته من محبيه، معقبًا: ”الحمد لله ربنا نجاني بأعجوبة وأنا نفسي مش مصدق.. بس سعادتي الحقيقية بالناس اللي كانت سبب كبير في إني اتحسن كل يوم..“. مؤكدًا أنه نجا من الموت بأعجوبة نظرًا لصعوبة الحادث.
وتابع: ”الناس كانت حلوة أوي معايا وعملت لي حالة من البهجة.. وأخواتي في العالم العربي وقفوا معايا وقفة غير طبيعية.. وكل شيء حصلي كان جيد جدًا وأسجد لله شكرًا على نعمة الحنية معايا ودا دين في رقبتي“.
ووجّه عمرو أديب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على الاطمئنان عليه والرعاية التي تلقاها، كما وجه الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

إقرأ ايضا

yyy

عاجل.. رسالة من السيسي بشأن المصالحة مع قطر وهذه فحواها

وزير المالية

بشرى سارة من وزير المالية عن أسعار السلع بالأسواق

ترامب

ترامب يهاجم نائب جمهوري صوت لعزله

أخبار متعلقة

FB_IMG_1614269131893

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن لبنان

66a3a045-53cd-4e40-b3c5-a5f1480daa4c_16x9_1200x676

بعد الحادث.. تعليق ناري من عماد أديب للشامتين في شقيقه

خالد(3)

خالد الجندي: "اتقوا الله في نسلكم.. مفيش عيل برزقه.. والنبي قال متخلفوش كتير"

الملك سلمان وولي العهد

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس صربيا

سامح شكري

ما هي البدائل .. سؤال جريء موجه لوزير الخارجية بشأن السد

الحوار الوطني الفلسطيني

النواب : رعاية القاهرة للحوار الوطني الفلسطيني يؤكد مركزية القضية في السياسة المصرية