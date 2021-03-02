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برلماني: السيسي رزق من ربنا لمصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس السيسي
 
الثلاثاء، 02-03-2021 09:34 ص إيمان هاني
أكد علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة بالإجماع على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري داخل اللجنة وتباينت الآراء حول مدة الإرجاء بين عام وعامين وعام ونصف لحين صدور قرار الرئيس بالإرجاء لمدة عامين مع وجود مبلغ مقطوع.

وأضاف بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناه  "تن" ، قائلا : الرئيس يبذل مجهودات خارقة لصالح المواطن والدولة المصرية مؤكدا ان الرئيس يتجول للاطمئنان على تنفيذ المشروعات الكبرى ويتابع كل ما هو متعلق بالمواطن المصري ويعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بالمواطنين.

وتابع:" الرئيس السيسي رزق لمصر من عند ربنا ليأخذ الدولة المصرية لما نتمناه جميعًا وسيكون لدينا اجتماع غدا لمناقشة العديد من القضايا ويجب علينا أن نعمل اجل المواطن المصري" .
 

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