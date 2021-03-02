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الحسيني: الرئيس أفسد علي الإخوان فرحتهم أمس

يوسف الحسينى
يوسف الحسيني
 
الثلاثاء، 02-03-2021 09:44 ص إيمان هاني
أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن حزب مستقبل وطن انحاز لمطالب المواطنين بسبب استيائهم من قانون الشهر العقاري، وتقدم بمشروع قانون لتعديل هذا القانون تخفيفًا عن المواطنين.

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلا :" الرئيس قرر تأجيل تنفيذ مشروع قانون الشهر العقاري لمدة سنتين، بدلًا من عام واحد، كما قرر البرلمان، معقبًا: "الرئيس مشكور جدًا جدًا جدًا، بقولها والله العظيم من قلبي.. ربنا يخليك ياريس".

وتابع:" القنوات الإخوانية التي تبث من الخارج، كانت سعيدة بان قانون الشهر العقاري "شديد شوية" على المواطنين، ولكن الرئيس السيسي أفسد على الإخوان فرحتهم، من خلال مد فترة أعداد قانون للشهر القانون العقاري لمدة سنتين، معقبا: "الرئيس السيسي سايب ودنه داخل الشارع، اعطى عقله وقلبه للمواطن، عايز طول الوقت يخفف عنه".
 

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