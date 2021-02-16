الثلاثاء، 16-02-2021
07:14 م
الطيب حسين
حذر الشيخ خالد الجندي
، من الآثار السلبية للانفجار السكاني، مشيرًا إلى أنه يأكل جهود التنمية.
جاء هذا ببرنامج "ليطمئن قلبك"، المذاع على راديو "ميجاfm"، اليوم، أثناء إشادته بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التنمية والرقي بالمجتمع في كل المجالات.
وقال إن الانفجار السكاني يهدد بأكل الأخضر واليابس، وبناء عليه يجب أن يأخذ الجميع بالأسباب ويعمل على تنظيم الأسرة لحماية المجتمع.
وأكمل: "الديون والاحتياج يسبب الألم والحزن، والأولاد طوق في رقبة المرء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شخص مننا هيتحاسب عن أولاده وكيفية تربيتهم، لأن هؤلاء رعية مسئول عنهم، فالانفجار السكاني هيوقف التنمية والحياة، وهيقضي على السلع، والسكن، الله خلق الكون على قانون السببية، كل مخلوق لا يأتي برزقه فيه ناس بتموت من الجوع فى إفريقيا، لازم نعمل حساب كل طفل بيكون في رقبتك، ولازم تقدر قدرتك على توفير كل احتياجاته".
وتابع: "الإفتاء من البعض بتحريم تنظيم الأسرة ليس له علاقة بالدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم، حذر من كثرة الخلفة
، لأنكم لن تستطيعوا التربية السليمة فيتكاثر عليكم الأمم رغم كثرة عددكم".