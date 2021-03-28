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اتفاق مفاجئ للبرهان مع الحركة الشعبية

البرهان
البرهان
 
الأحد، 28-03-2021 11:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن السكرتير العام لـ" الحركة الشعبية شمال " ، عمار أمون دلدوم ، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وافق علي مبدأ فصل الدين عن الدولة وهو مبدأ أساسي تطالب به الحركة ذات الثق الكبير في جنوب كردفان والنيل الأزرق للتوقيع علي اتفاق للسلام مع الحكومة السودانية.
و أضاف دلدوم أن نتائج لقاء البرهان والحلو في جوبا أمس من الممكن أن تمهد الطريق للتوصل إلي اتفاق سلام مع الحكومة السودانية ، حسب تصريحاته لـ " سكاي نيوز ".
جدير بالذكر أن السودان يعاني من الحروب الأهلية والتي راح ضحيتها 4 مليون شخص كما أجبرت أكثر من 10 مليون مواطن علي النزوح داخليا للهرب من الموت .
 

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