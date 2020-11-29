الأحد، 29-11-2020
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تستعد الإسكندرية و السواحل الشمالية لاستقبال " نوة قاسم " وهي
من أخطر و أشد الظواهر الجوية علي الإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر و
تستمر لمدة 5أيام .
وحسب الأرصاد فإن النوة تأتي علي صورة رياح
جنوبية غربية و عواصف شديدة
تسمي الرياح
بالاتجاه الذي تأتي منه .
جدير بالذكر أن النوة سميت بهذا الاسم نسبة إلي أحد أبناء الصيادين ويدعي "
اسم " وتعرض للغرق بسببها لذلك سميت باسمه ، والنوة هي عبارة عن رياح
قادمة
من البحر إلي الأرض في الغالب وتأتي في بعض الأحيان بالأمطار
الشديدة و أخري تأتي
برياح
ساخنة في الصيف .