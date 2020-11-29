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تحذير.. " نوة قاسم " تضرب الإسكندرية في هذا التوقيت

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 29-11-2020 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
تستعد الإسكندرية و السواحل الشمالية لاستقبال " نوة قاسم " وهي من أخطر و أشد الظواهر الجوية علي الإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر و تستمر لمدة 5أيام .
وحسب الأرصاد فإن النوة تأتي علي صورة رياح جنوبية غربية و عواصف شديدة تسمي الرياح بالاتجاه الذي تأتي منه .
جدير بالذكر أن النوة سميت بهذا الاسم نسبة إلي أحد أبناء الصيادين ويدعي " اسم " وتعرض للغرق بسببها لذلك سميت باسمه ، والنوة هي عبارة عن رياح قادمة من البحر إلي الأرض في الغالب وتأتي في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة و أخري تأتي برياح ساخنة في الصيف .
 

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