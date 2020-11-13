الجمعة 13 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

ذبح مئات المدنيين.. الأوضاع صادمة وتتأزم بإثيوبيا

السعودية.. ارتفاع في وفيات وإصابات "كورونا"

أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع

مسئول سعودي يكشف عن مخطط شيطاني للإساءة للنبي (ص)

موعد لقاء السعودية وجامايكا

فنان شهير يطمئن جمهور "صلاح"

مفاجأة في إصابة "صلاح" بـ"كورونا"

هجو حاد وعنيف من مستشار بن زايد على "الإخوان"

شوبير يكشف مفاجأة عن إصابة محمد صلاح بكورونا

ADS
 

في هذه المحافظة..

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

66051
تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس
 
الجمعة، 13-11-2020 08:34 م

عطلت محافظة الإسكندرية الدراسة غدا السبت، بسبب أحوال الطقس.

جاء هذا وفقما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة ال طقس المتوقعة والذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض أنحاء متفرقة من المدينة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.


وأشار المحافظ في بيان له اليوم، إلى أنه يستثنى من القرار القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديري الإدارات التعليمية.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى ال طقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

590 مليون قيمة التصالح في مخالفات البناء في الإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

محافظ الإسكندرية: "مش هنطرد مواطن من شقته"

التصالح مع رجال مبارك

محافظ الإسكندرية يعلن تخفيض أسعار التصالح