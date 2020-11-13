تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

الجمعة، 13-11-2020
08:34 م
عطلت محافظة الإسكندرية
الدراسة غدا السبت، بسبب أحوال الطقس
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جاء هذا وفقما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة ال طقس المتوقعة والذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض أنحاء متفرقة من المدينة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وأشار المحافظ في بيان له اليوم، إلى أنه يستثنى من القرار القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديري الإدارات التعليمية.
وأكد المحافظ أن ذلك يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى ال طقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.