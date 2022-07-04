الإثنين، 04-07-2022
12:34 ص
محمد الشايقي
مصر
الانس وسحر الشرق وشعب تشعر أنك لا تزوره بل تنتمي إليه فالكل ابن لام الدنيا مصر
، شوارع تشعر أنك تألفها وتعرفها من أول مره.. وتستشعر في كل زاوية منها حكاية تروى عنك.. مصر
.. وإحساس يأسرك بسحرها الخاص الذي يتفرد عن كل أنحاء العالم
وحدها مصر
تجمع بين ذراعيها آثار دينية وحضارية مذهله، وشواطئ ساحرة ما بين إثارة البحر الابيض وغموض البحر الاحمر، وسهر ليالي يشعل القلوب بهجة ويملئ الانفس بالحياة
وثقافة وفنون اجمع العالم كله على روعتها..
وصباح يشرق من على ضفاف نيل سيسبقك مصبحا (صباح الخير)
مصر
ومزار السياحة، الثقافة والتاريخ
لاشئ يمكن أن يدلل عل ما تركه القدماء من أثر على مر العصور غير زيارة لمصر
ففيها سيجمع لك التاريخ كله في كفه واحده وستركب آلة الزمن وتغبر أسبار كنوز التاريخ وتغوص بين قصصه وكأنك عشت الالاف الأعوام
ستمر من بين الاثار الفرعونية وتلقي بتحيتك على أبو الهول وتذهل من أهرامات الجيزة والأقصر وتتعرف على الاثار النبطية والرومانية والاسلامية
وتعبر وادي الملوك ونهر النيل،
وستشاهد عمارة المباني التاريخية والجوامع والمعابد والمتاحف ومزيج من ثقافات وحضارات تجعل من يراها يدرك عظمه الانسان وقلب مصر
الكبير الذي احتوى كل ذلك التنوع الثقافي والتاريخي وساهم في إنجاح كل امه عاشت على ارضها
اجواء الترفيه والمتعة في مصر
:
القاهرة
في كل نواحي مصر
بداية من العاصمة القاهرة ستجد ان لديك العديد من الخيارات لتستمتع برحلتك فما بين الاثار التاريخية والاماكن الثقافية والمكاتبات ودور المسرح والسينما إضافة الى المطاعم والمولات الكبيره التي تنتشر في القاهرة وتحوي بين جنابتها على أشهر الماركات العالمية المعروفة، أماكن السهر والغناء والطرب الشبابي الحديث إضافة الى الطرب الاصيل ومقاهي تضرب في عمق الادب والفنون وترتبط ارتباطا وثيقا بكبار الكتاب والادباء والفنانين الذين كانوا يقضون وقتهم بها وتزين صورهم جدرانها
إضافة لأشهر الفنادق العالمية والمحلية وبأسعار منافسة تتناسب مع كافة الميزانيات السياحية بل وتجعل الرحلة لمصر
تجربة جميلة لا تنسى
وعلى ضفاف النيل ومراكبه الجميله التي تأخذك برحله لعمق روحك مع نسمات الهواء وحميميه مصر
التي تطوق بك مرحبة (نورت مصر
)
الإسكندرية
عروس البحر الأبيض المتوسط. هي مدينة غنية بالتاريخ الفرعوني واليوناني والاغريقي والإسلامي. تقع بها مكتبة الإسكندرية الشهيرة. وتعرف بشواطئها الجميلة برمال ذهبيه وموج رقيق يغري بالسباحة. ولا أشهر من اكل الإسكندرية وموائدها الشهية من الاكل البحري لخيرات مياهها النقية، مع وجود العديد من المطاعم الفاخرة التي تفتح أبوابها لضيوف مصر
في كل الأوقات
شرم الشيخ
المدينة السياحية الأكثر شهرة والتي تعد وبكل صدق من أجمل أربع مدن في العالم وزائرها سيضيف على ذلك وأكثرها نبضا بالحياة
فعلى شواطئها تجتمع العائلات وأطفالهم ويساهم جوها الجميل الذي لا يتجاوز ال 25 درجة مئوية في جعل الرحلة إليها ممتعه بكل المقاييس يستمتع الجميع بها بركوب الالعاب البحرية ومشاهده عروض الدلافين والسفاري بين جنباتها
هنالك أيضًا مجموعه من الشواطئ المذهله برمال فاتنه بفتنه مصر
والتي تتناسب الفعاليات المقامة بها مع كافة طبقات المجتمع مع تنوع ثقافاتهم فهنالك (الغردقة، الجونه، الساحل الشمالي)
والتي تجمع متعه قضاء الوقت و وجود مراكز تسوق وفنادق عالمية ومراكز غوص وواحات ومنتجعات فخمة بأسعار تعد رائعة مقارنه بجودة الخدمة المقدمة
العلاقة بين السعودية ومصر
تمتد العلاقة السعودية المصر
ية لتاريخ من الالفة والمحبة والنسب والصهر والمصير الواحد والقضايا المشتركة
فلا يمكن أن يكون هنالك موسم سياحي في مصر
بدون ان ينعم السعوديون بقضاء إجازتهم في ترحاب اشقائهم المصر
يين ويتسابق المصر
يون على فتح بيوتهم وقلوبهم لكل العوائل السعودية بلهجتهم المحببة لكل السعوديين ب (البيت بيتك)
ولعل زيارة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي لبلده الثاني مصر
وتعزيزها لمصر
كشريك استراتيجي في عده جوانب
هي أعظم ما يمكن ان يستدل به على عمق العلاقة
مصر
التاريخ والثقافة والترفيه والفن والادب ..شعب بشوش تسبق ابتسامته وتحيته حديثة، تفتح أبوابها دائما لتحتضن كل سواح العالم من كافة الأعراق لتقدم لهم أوقات من المتعة ستحفر في ذاكرتهم وتجعلهم يزورونها بشوق في كل مرة
محمد الشايقي
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