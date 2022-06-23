الخميس، 23-06-2022
02:29 ص
أفضل ١٠ مواقع
عربية معلوماتية مفيدة، نلاحظ أن هناك الكثير من يشكو قلة المواقع العلمية
والمعلوماتية العربية، ويرون أنها في حال مقارنتها بالمواقع الأجنبية فهي قليلة
جداً، وبناءً على التطور الإلكتروني وتبعاته التي صدرت عنه، وأهم ما صدر عن هذا
التطور هو البحث الكبير من قبل القراء والجمهور العلمي للمواقع التي يبحث عن
الحقائق والمعلومات الصحيحة من خلالها، ويمكن عبرها الحصول على الاستفادة الشاملة،
للوصول إلى غاياتهم، ومن الجدير بذكره أن العديد من القراء يتميزون بالشغف حول
مواضيع عديدة في المجتمع، سواء المواضيع الثقافية، العلمية، الدينية، المواضيع
التي تتعلق بالأحداث اليومية، وأخبار الفن والمشاهير التي تتصدر الترندات اليومية،
لذلك فهم يبحثون دائماً عن المواقع التي تتقصى الحقيقة و تتصف بالمصداقية، وعلى
الرغم بأن المحتوى العربي لا يمثل سوى 3% من محتوى الشبكات الإلكترونية، ولكن هناك
العديد من المواقع التي تتصدر قائمة أفضل المواقع العربية التي تهدف لتقديم
المعلومات التي تفيد الجمهور، وهذا ما سوف نتحدث به معكم من خلال ما يلي من السطور.
أفضل ١٠ مواقع عربية معلوماتية مفيدة
فيما يلي إليكم
قائمة بأفضل المواقع العربية التي تقدم لجمهورها المعلومات المفيدة، والحقائق
الصحيحة من خلال محتوى هادف يراعي كافة الضوابط والمعايير التي تناسب الجمهور الذي
يتابعه، وتحرص على تقديم المحتويات التي تهم جمهورها التي يتابعها، ومن هذه
المواقع ما يلي:
موقع البرق
24
هو عبارة عن
موقع عربي إخباري شامل، وهو جاء ليتصدر القائمة في أفضل المواقع العربية لتقديم
المعلومات الشاملة، وذلك وفق بعض المميزات التي ساهمت في جعله من أفضل المواقع العربية،
وأهم مميزات هذا الموقع هو اتباعه معايير جودة ودقة عالية في تحري الحقائق، قبل أن
يقوم بتوثيقها في مقالاته التي تنشر بشكل يومي على مدار الساعة، ولا يتبع هذا
الموقع الكلمات الركيكة والضعيفة في التعبير عن المعلومات التي يقدمها، بل يضع
مجموعة كبيرة من القواعد التي يتم الأخذ بها من أجل تشييد المقالات التي تنشر على
صفحته الرئيسية، فتراه يترك أثر كبير وواضح في تكوينه للمحتوى المقدم لجمهوره،
ويضم الموقع اقسام كثير تتم التحدث عنها بشكل دائم، منها:
المملكة.
العالم.
الرياضة.
التقنية.
منوعات.
الخليج.
شخصيات.
طب وصحة.
سيارات.
موقع فكرة
هو عبارة عن
موسوعة عربية مهتمة بمحتوى يهم الزائر والقارئ العربي، حيث أنها تعمل على تطوير
المحتوى العربي دائماً وإثرائه بالمعلومات المفيدة من خلال مقالات متنوعة، وتمكن
هذا الموقع من أن يحتل مركز مهم من بين المواقع العربية، وذلك بسبب تقديمه لمقالات
غنية بالمعلومات الدقيقة، جعلته يمتلك ترتيب مهم بين المواقع المهمة، إضافة لأنه
يهتم بشكل كبير بما يحبه القراء المتابعين له، وما يهتمون لإضافته لحصيلتهم
المعرفية، وكان الهدف من إنشاء هذا الموقع هو السعي دائماً لتنمية المحتوى العربي
والمضي به قدماً نحو الأفضل، ويضم هذا الموقع عدة تصنيفات منها:
تريند.
كلمات.
مشاهير.
التواصل الاجتماعي.
المطبخ.
الرياضة.
إسلاميات.
صحة عامة.
المرأة.
تعليمي.
الوطن العربي.
منوعات.
اسأل فكرة.
موقع الجنينة
الموقع العربي
الذي اهتم دائما بالنشر حول كل ما يهم متابعيه والقراء من جمهوره، حيث أن مقالاته
تتمتع بجودة ودقة كبيرتين في الأهمية وجذبها للقراء، وأصبح هذا الموقع من المواقع
التي تحتل طليعة القوائم الخاصة بالمواقع الإخبارية والمعلوماتية العربية، وذلك
بسبب تقديمه محتوى متنوع، وأفكار متنوعة منحته شهرة كبيرة بسبب قدرة المتابعين
للوصول إلى المعلومات بشكل سريع وفوري.
اخبار العالم.
اقتصاد.
منوعات.
اخبار الإمارات.
الصحة.
تكنولوجيا.
أكلات ومشروبات.
رياضة.
اخبار الفن.
اخبار عربية.
التجميل واللياقة.
تفسير أحلام.
كتب وأدب.
إسلاميات.
تعليم.
موقع الخليج برس
حيث يحتوي هذا
الموقع على فريق كبير من الباحثين العرب، والذين يقومون بتحري الدقة في نشر
المعلومات على الموقع، سواء كانت معلومات عالمية، إخبارية، دينية، ثقافية، أو
غيرها من الأخبار اليومية التي يهتم بها القراء، حيث أن الهدف من هذا الموقع هو
نشر الوعي العلمي، والارتقاء بالمستوى الفكري للأشخاص، وهذا ما جعله يحتل مرتبة
مميزة بين المواقع العربية، حيث أن الموقع يقدم يومياً العديد من المقالات التي
يهتم بها الأفراد ويتابعون من خلاله كافة التطورات التي تحصل على مدار الساعة،
ويضم هذا الموقع عدة أقسام وهي:
أخبار العالم.
الأخبار العربية.
أخبار الرياضة.
أخبار التقنية.
الأخبار الإقتصادية.
أخبار الصحة.
أخبار متنوعة.
موقع موضوع
موقع إخباري
معلوماتي مميز، وأهم ما يميز هذا الموقع هو اهتمامه بالصحة والتغذية، حيث يقوم
بنشر العديد من المقالات المهتمة بالطب والصحة الجسدية والنفسية، كذلك المهتمة
بالتغذية الصحيحة والسليمة للأشخاص، كما وأنه يتحرى الحقائق في المعلومات التي
يقدمها في هذا المجال، ولا يقتصر على ذلك فهو يهتم بنواحي أخرى مثل الإسلام
والمجتمع والحب، وكذلك مهتم بمجالات تهم الأسرة والمجالات الخاصة بالترفيه
والتسلية وغيرها الكثير، لهذا يعد من أشمل وأوسع المواقع العربية التي تضمها
القائمة، فهو يبحث دائماً عن ما يهم جمهوره الذي يتابع مقالاته اليومية، ويقدمه له
بطريقة سلسة دون الحاجة لبذل جهد من أجل الوصول للمعلومات الصحيحة، ويضم هذا
الموقع تصنيفات متعددة منها:
صحة.
تغذية.
فن اطهي.
الحياة والمجتمع.
إسلام.
حول العالم.
الزواج والحب.
الحمل والولادة.
حيوانات ونباتات.
تسلية وألعاب.
تعليم.
عناية بالذات.
رياضة.
آداب.
حكم وأقوال.
الأسرة.
علوم الأرض.
مال وأعمال.
وزن ورشاقة.
تقنية.
قصص وحكايات.
فنون.
موقع المحيط
وهو أحد المواقع العربية التي تمتلك أسباب
كثيرة لجعله من أفضل وأهم المواقع المنتشرة، فيهم مهتم بالارتقاء بمقالاته ضمن معايير
جودة عالية وخاصة، ولا يتم الاعتماد خلاله على المقالات ضعيفة الكلمات، بل يستخدم
أساليب تعبير قوية، ويتبع أسلوب مميز في صياغة مقالاته، مما يجعله يترك أثر كبير
وواضح لدى الجمهور، وتتمتع دائماً مقالاته بصحتها وتحريها للحقيقة، وترتقي بعقلية
القارئ لديها، ويضم عدة تصنيفات مميزة منها:
إسلاميات.
صحة.
مجتمع.
أدبيات.
صور.
منوعات.
انترنت.
تعليم.
المرأة.
فن.
دول الخليج.
رياضة.
موقع محتويات
حيث أنه يقدم محتوى باللغة العربية الفصحى، وفي
مختلف المجالات المتنوعة، كما وأنه يعمل على تزويد القارئ بالمعلومات الصحيحة
والحصرية والدقيقة بلغة عربية سليمة، وهو المرجع العربي الأول للمحتوى، حيث يقدم
محتوى ومقالات في كافة المجالات المتنوعة والتي يهتم بها القراء بشكل خاص، يضم عدة
أقسام يهتم بالكتابة عنها، منها:
وصفات وأكلات.
التغذية.
القسم الطبي.
أدبيات.
إسلاميات.
الأمومة والطفولة.
العناية والجمال.
الأسرة والمجتمع.
الخليج العربي.
مال وأعمال.
حول العالم.
تعليم.
تكنولوجيا.
علم وعلماء.
حيوانات ونباتات.
عالم السيارات.
موقع معلومة
حيث يقدم المعلومات الجديدة المفيدة المجانية
حول مجموعة مختلفة من المجالات، مثل الصحة، الاقتصاد، التاريخ، الثقافة،
التكنولوجيا وغيرها الكثير، ويحرص دوماً على الارتقاء بأفكار تناسب عقول القراء،
كما وأنه يعد من أفضل المواقع التي تقدم المعلومات بشرح سهل وسلس، ومن أهم
التصنيفات التي تتحدث عنها مقالاته ما يلي:
المطبخ.
سياحة.
تفسير الأحلام.
تكنولوجيا.
طبي.
لايف ستايل.
جمال ورشاقة.
إسلاميات.
ثقافة ومعرفة.
موقع محتوي
حيث يضم هذا الموقع العديد والكثير من المقالات
التي تقدم للعالم العربي المعلومات المفيدة، في جميع مجالات الحياة، ويساهم هذا
الموقع في إنشاء محتوى جيد على شبكات الإنترنت، والتحدث في المواضيع الحديثة التي
تحدث في العالم، والوطن العربي، ويعد من أهم المواقع العربية التي تبرز أهمية
التوجه بالمحتوى العربي حول القمة، ومن الأقسام التي يضمها الموقع ما يلي:
التعليم.
إنترنت.
الأسرة.
أقوال وأحكام.
الصحة والطب.
فنون وسينيما.
الإسلام اليوم.
حول العالم.
آدم وحواء.
المجتمع.
قسم الصور.
علوم وتنمية.
منوعات.
محتوى ترند.
موقع ركن
هي موسوعة كبيرة في موقع عربي شامل لكافة
المجالات، ويتحدث في جميع مقالاته عن العديد من المجالات التي يهتم بها القارئ،
وتسعى دوماً من أجل أن تكون مصدر رئيسي من أجل المحتوى العربي، ويضم هذا الموقع
عدة تصنيفات مهمة ومميزة، يهتم بها الجمهور، ومن هذه التصنيفات ما يلي:
الأخبار.
الإسلام.
الأسرة.
الصحة.
المرأة.
الطبخ.
الإنترنت.
الصور.
المنوعات.
هذه كانت نهاية
المقال، والذي تحدثنا من خلاله حول أفضل وأهم المواقع العربية، والتي تقدم محتوى مهم
للقراء، وتهتم دوماً بأن تقدم لهم المعلومات المفيدة في كافة المجالات.