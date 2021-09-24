التفاصيل الكاملة لمؤامرة إفساد زواج أصالة

الجمعة، 24-09-2021
06:26 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الصحفي اللبناني ربيع هنيدي، أن الشائعات التي أطلقتها فتاة لإفساد
زواج الفنانة السورية أصالة
نصري من الشاعر العراقي، فائق حسين، غير صحيحة.
و أشار هنيدي في تصريحات صحفية أنه تلقي رسائل هاتفية من فتاة تقول أنها
زوجة الشاعر العراقي فائق حسن
، و أن زواجه من أصالة
من زواج مصلحة، لافتا إلي أنه
تواصل مع الشاعر العراقي إلي نفي الموضوع تماما مؤكدا أنه ليس له أي علاقة بالفتاة
وأنها تدعي عليه لإفساد زواجه من أصالة
.
جدير بالذكر أن الفنانة أصالة
أعلنت مؤخرا، علي صفحتها الرسمية علي
انستجرام
، أنها تزوجت من الشاعر العراقي فائق حسن
.