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حقيقة وفاة الفنان شريف منير

شريف منير
شريف منير
Native
السبت، 18-09-2021 02:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان شريف منير أن الأنباء التي تم تداولها عن وفاته غير صحيحة، وأنه نجا من الحريق الهائل الذي تعرض له منزله، حيث أنه لم يكن متواجد أثناء حدوثه.
وأشار منير في تصريحاته علي صفحته الرسمية علي موقع " انستجرام، إلي أن منزله تعرض للاحتراق بسبب سيجارة تم رميها من مكان ما علي سقف غرفة في منزله، قائلا:" سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت شبت حريقة والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق".
كما قدم شريف منير شكره لجيرانه لوقوفهم بجانب زوجته و ابنته أثناء وجودهما في المنزل وقت اندلاع الحريق، لافتا إلى أنه كان منشغلا منذ الصباح في تصوير عمل فني، لافتا إلي أنه لم يكن متواجد في المنزل عندما وقع الحادث .

 

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