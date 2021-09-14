محمد رمضان يشعل الساحل ويثير السخرية علي مواقع التواصل

الثلاثاء، 14-09-2021
08:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أشعل الفنان محمد رمضان
الحفل الذي أقيم في الساحل
الشمالي وحضره عدد كبير
من الجمهور وصل إلي حوالي 85 ألف شخص.
وشارك محمد رمضان
متابعيه علي موقع التواصل " انستجرام" بمقطع
فيديو من الحفل و نال المقطع إعجاب متابعيه وتفاعل الجمهور معه بالتعليقات.
في سياق متصل نشر الفنان محمد رمضان
صور جديدة له وهو يرتدي تيشيرات وكالة
الفضاء الأمريكية " ناسا
" مما أثار حالة من الجدل بين متابعيه علي
الفيسبوك، وعلق البعض متسائلا حول سفره إلي الفضاء .
وأثارت الصور سخرية البعض من الذين ربطوها بحصوله على الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان، وقال البعض ساخرًا :" شكله داخل على وكالة ناسا
بعد الدكتوراة الفخرية".