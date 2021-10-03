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إعلامية كويتية تفاجئ الجميع بصورة لابنة ياسمين عبدالعزيز من زوجها الأول

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إعلامية كويتية تفاجئ الجميع بصورة لابنة ياسمين عبدالعزيز من زوجها الأول

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Native
الأحد، 03-10-2021 10:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، صورة تجمع بين الفنانة ياسمين عبد العزيز و فتاة قالت أنها ابنتها من زوجها الأول.
وأثارت الصورة حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر العيدان للصورة علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيدوهات" إنستجرام"، وعلقت عليها قالئة: ابنة ياسمين عبد العزيز.. ما شاء الله نسخة منه".
وعلق متابعيها علي الصورة، وقال البعض منهم:" تخيل شبهها,, سبحان الله تخيل بنتها شبه مني زكي"، واعترض البعض وقال أحدهم:" ما في أي  شبه.. بس نفس زاوية التصوير"، وقال آخر " مو بنتها اللي في الصورة دي بنت صديقتها".
شاهد الصورة..

 

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