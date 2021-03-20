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زلة لسان غاضبة لابنة شقيقة المطربة شادية تكشف عن العمر الحقيقي لـ نادية الجندي

نادية الجندي
زلة لسان غاضبة لابنة شقيقة المطربة شادية تكشف عن العمر الحقيقي لـ نادية الجندي
 
السبت، 20-03-2021 08:22 ص أحمد عادل شعبان
عبرت ناهد شاكر - ابنة شقيقة المطربة شادية - عن انزعاجها الشديد من تصريحات الفنانة نادية الجندي بشأن المطربة الراحلة وعلاقتها بزوجها السابق الفنان عماد حمدي .

وقالت نادية الجندي في تصريحات تلفزيونية إن عماد حمدي هو من اكتشف شادية ثم تركته بسبب الغيرة وأنه أصبح لديه عقدة تجعله يعتقد أن هذا الأمر سيتكرر مع أي فنانة.

وفي خضم غضب ناهد شاكر من نادية الجندي كشفت عن عمر كبير زعمت أنه عمرها قائلة: كنت عماله بدور على رد مناسب على العنجهيه ديه.... مش عارفه أجمع صدمتي فى وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد ملخبطاني والحمد لله جمهور شادية رد أحسن منى .. ألف مرة.. تحية وشكر لكل المحبيين ربنا يسعد قلبكم يارب، 82 سنة برضوا كتر خير الدنيا.
 

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