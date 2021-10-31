حقيقة مقاضاة أبو هشيمة لوالد ياسمين صبري

الأحد، 31-10-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد
مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
، أن الأنباء التي تم
تداولها عن مقاضاة رجل الأعمال و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو
هشيمة، عن اتخاذه إجراءات القانونية ضد والد زوجته الفنانة ياسمين صبري
غير صحيحة.
و أشار الجمل في تصريحات صحفية، أن هذه المسائل عائلية وأن رجل الأعمال
مصمم علي أن تكون هذه المشاكل داخل العائلة.
جدير بالذكر أن الطبيب أشرف صبري هاجم ابنته الفنانة ياسمين صبري
بعد
تصريحاته بأنها لم تري والدها منذ أن كانت في الثانية من عمرها، مؤكدا أنه أقام
لها حفل خطوبة ونشر صور تؤكد ذلك.