قصة حياة ياسمين صبري في مسلسلها الجديد.. هذه الحقيقة

الأربعاء، 27-10-2021
08:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الفنانة ياسمين صبري
عن حقيقة علاقة مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه في
رمضان
2022، بقصة حياتها.
و أكدت ياسمين صبري
في تصريحات صحفية أنه بالرغم من أن قصة المسلسل الجديد
الذي سيتم عرضه في رمضان
مؤثرة جدا إلا أنه لا يتناول قصة حياتها الشخصية.
و أشارت ياسمين إلي أنها لا تفكر في التأليف مطلقا، و أن ما تناولته بعض
الصحف عن هذا الموضوع هو تغيير لتصريحاتها سابقا و لافتة إلي أن الفكرة فقط كانت
فكرتها ومن قام بتأليف المسلسل هو الكاتب محمد عبد المعطي .
و المسلسل الجديد لم يتم تحديد اسمه النهائي، ومن بطولة الفنانة ياسمين
صبري و من تأليف محمد عبد المعطي و إنتاج شركة سينرجي .