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قصة حياة ياسمين صبري في مسلسلها الجديد.. هذه الحقيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
Native
الأربعاء، 27-10-2021 08:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الفنانة ياسمين صبري عن حقيقة علاقة مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه في رمضان 2022، بقصة حياتها.
و أكدت ياسمين صبري في تصريحات صحفية أنه بالرغم من أن قصة المسلسل الجديد الذي سيتم عرضه في رمضان مؤثرة جدا إلا أنه لا يتناول قصة حياتها الشخصية.
و أشارت ياسمين إلي أنها لا تفكر في التأليف مطلقا، و أن ما تناولته بعض الصحف عن هذا الموضوع هو تغيير لتصريحاتها سابقا و لافتة إلي أن الفكرة فقط كانت فكرتها ومن قام بتأليف المسلسل هو الكاتب محمد عبد المعطي .
و المسلسل الجديد لم يتم تحديد اسمه النهائي، ومن بطولة الفنانة ياسمين صبري و من تأليف محمد عبد المعطي و إنتاج شركة سينرجي .

 

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