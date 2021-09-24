حقيقة إصابة الفنانة شيرين في مشاجرة نجل طارق العريان

الجمعة، 24-09-2021
06:26 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصيبت الفنانة شيرين
أبو العز في مشاجرة دارت بينها وبين فتاة
بملهي ليلي في لبنان
كانت متواجدة مع عمر
طارق العريبان، نجل المخرج طارق العريان
.
و قالت شيرين
في
تصريحات إعلامية، أن الفتاة اعتدت عليها بالضرب و أنها أصيبت في يديها و قدمها
ووجهها، كما أن عمر طارق العريان
صفعها علي وجههاـ أثناء المشاجرة.
في سياق متصل تعرض
عمر طارق العريان
إلي إصابات شديدة من قبل العديد من رجال كانوا في الملهي الليلي بعد صفعه للفنانة
شيرين
أبو العز.
جدير بالذكر أن شيرين
أبو العز لم تعلن عن أسباب الشجار الذي دار بينها وبين الفتاة .