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شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شيرين
شيرين
Native
الأربعاء، 01-09-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لأهل مدينة الدمام تعلن فيها عن عودتها للحفلات بعد انقطاع استمر فترة طويلة .
و نشرت شيرين علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" بوستر تعلن فيه عن حفلتها القادمة والمقرر إقامتها الشهر المقبل وكتبت عليه :" موعدنا 4 سبتمبر .. جاهزين يا أهل الدمام .. وحشتوني".
جدير بالذكر أن شيرين ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة واكتفت بنشر أخبارها الفنية، خاصة بعد تصريحات والد زوجها بأن الفنان حسام حبيب سيتزوج عليها رغبة في إنجاب الأطفال إلا أنها كذبت تلك الأخبار مؤكدة أن علاقتها بزوجها جيدة .
 

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