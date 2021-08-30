بعد الدكتوراة الفخرية.. الحكم علي رمضان بغرامة 12 مليون جنيه

الإثنين، 30-08-2021
08:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكم
بتغريم الفنان محمد رمضان
12 مليون جنيه، لعدم التزامه بالعقد الموقع مع شركة
" العدل
جروب " لأداء بطولة فيلم بطل عادي ".
وأضافت المحكمة للمبلغ 4% فوائد علي كل عام،
و كان الفنان محمد رمضان
قد تقاضي من الشركة مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم للعقد .
وأشار المنتج جمال العدل
إلي أنه لجأ إلي
القضاء بعد تهربه من تصوير الفيلم أكثر من مرة وعدم استجابته للالتزام بالعقد .
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان
أعلن عن
حصوله علي الدكتوراة الفخرية من مركز ثقافي في لبنان
مما أثار ضجة علي مواقع
التواص وفي الوسط الفني .