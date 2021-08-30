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بعد الدكتوراة الفخرية.. الحكم علي رمضان بغرامة 12 مليون جنيه

محمد رمضان
محمد رمضان
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الإثنين، 30-08-2021 08:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكم بتغريم الفنان محمد رمضان 12 مليون جنيه، لعدم التزامه بالعقد الموقع مع شركة " العدل جروب " لأداء بطولة فيلم بطل عادي ".
وأضافت المحكمة للمبلغ 4% فوائد علي كل عام، و كان الفنان محمد رمضان قد تقاضي من الشركة مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم للعقد .
وأشار المنتج جمال العدل إلي أنه لجأ إلي القضاء بعد تهربه من تصوير الفيلم أكثر من مرة وعدم استجابته للالتزام بالعقد .
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عن حصوله علي الدكتوراة الفخرية من مركز ثقافي في لبنان مما أثار ضجة علي مواقع التواص وفي الوسط الفني .
 

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