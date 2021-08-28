تصريحات لاذعة من عمرو أديب عن منح محمد رمضان الدكتوراة الفخرية

السبت، 28-08-2021
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
هاجم الإعلامي عمرو أديب
الفنان محمد رمضان
بعد إعلانه عن فوزه بالدكتوراة
الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي في أحد المراكز الثقافية في لبنان
.
وقال أديب علي صفحته الرسمية علي " تويتر" :" "لا حيكسب
ولا يربح، وذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله -إشارة لأزمة الطيار- سنة كاملة،
لا مسلسل نجح، ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب، وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة
في ساعات قليلة جدا، سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان
أعلن عن حصوله على الدكتوراة الفخرية
من قبل وزير الثقافة اللبنان
ي، موجها شكره لنقيب الموسيقيين، ليخرج رئيس نقابة محترفي
الموسيقى والغناء في لبنان
الفنان فريد بو سعيد، مؤكدا أنه ليس له أي صلة بالأمر.