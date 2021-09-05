تصريحات صادمة من محمد رمضان تثير جدل جديد علي مواقع التواصل

الأحد، 05-09-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثار الفنان محمد رمضان
حالة جديدة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي
بعد نشره لمقطع فيديو له وهو يصطحب نمر معلقا بتصريحات صادمة أثارت ضجة علي مواقع
التواصل .
وقال محمد رمضان
في مقطع الفيديو .."فوق السحاب لا أسمع
نباح الكلاب.. ثقة في الله نجاح مُستمر".
وتباينت ردود أفعال متابعيه ما بين منتقد له و مؤيد له و مهاجم له .
جدير بالذكر أن محمد رمضان
أثار الجدل بسبب تداوله لصور له من مرفأ بيروت
في لبنان
.
https://www.instagram.com/p/CTXr_M4oUIE/?utm_source=ig_web_copy_link