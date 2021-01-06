الأربعاء، 06-01-2021
03:55 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر الكرفس
من الخضروات التي تحتوي علي الفيتامينات و مضادات الأكسدة
والمغذيات النباتية والمعادن التي تساعد في العديد من الأمراض ، كما أنه يقلل من
مخاطر الإصابة بالسرطان
ويقلل الالتهاب ويحسن صحة القلب
والأوعية
الدموية والمساعدة في الهضم.
كما أن الكرفس
يوسع العضلات الملساء في الأوعية الدموية ويساعد
على خفض ضغط الدم، كما أن الكرفس
غني بالنترات
التي قد تساعد في خفض ضغط الدم، ومليء بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تمتلك
خصائص مضادة للالتهابات، ويقلل من خطر فقدان الذاكرة .
ويمكن أن يزيد الكرفس
من إفراز هرمون التستوستيرون، والمساهمة
في علاج الربو ويقوي المناعة ويعالج حصوات الكلى ويساعد في فقدان الوزن.