الجمعة، 25-12-2020
02:45 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر اليوسفي
من
الفواكه المحببة لدي الغالبية ، وكشفت الدراسات الحديثة عن فوائد متعددة له في الوقاية
من الأمراض .
ومن المعروف عن
اليوسفي
أنه غني بفيتامين سي و بعض العناصر الغذائية الهامة التي تعمل علي الوقاية
من نزلات البرد
و الأنفلونزا
إلي جانب أنه يقلل من السمنة لاحتوائه علي الألياف .
ومن الفوائد الأخرى
الهامة لتناول اليوسفي
أنه يساعد علي الوقاية من السرطان
و يحسن عملية الهضم
ويعالج تعفن الدم إلي جانب أنه يرطب فروة الرأس و يحميها من الجفاف و القشرة و يحد
من الإصابة بالضمور البقعي الذي يسبب فقدان النظر .