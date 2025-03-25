في شهر رمضان، يكثر تناول الحلويات والموالح بعد الإفطار، ما يعرض الصحة العامة لمخاطر متعددة، خاصة مع زيادة استهلاك الأطعمة ذات السكريات العالية التي تؤثر سلبًا على الجسم.

وبدلاً من هذه الحلويات التي تحتوي على مواد دهنية وسكرية مضافة، يُوصي الأطباء بتناول الأطعمة الطبيعية المفيدة.

وكشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن فوائد "ملك الفواكه" – التمر، الذي يعتبر الخيار الأفضل بدلًا من الحلويات الرمضانية التقليدية.

وقال "شعبان" في تصريحات سابقة خلال برنامجه "طبيب القلوب" عبر قناة "الشمس"، إن التمر يحتوي على السكر الطبيعي الذي يحتاجه الجسم بعد يوم طويل من الصيام، بالإضافة إلى احتوائه على الأملاح المعدنية التي تساعد في الحفاظ على توازن الجسم.

وأضاف "شعبان" أن التمر يساعد على ضبط ضربات القلب، ويعمل على تمدد الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات.

وأوضح أن تناول التمر يساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية، وهو الخيار المثالي لمرضى السكر الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات السكر في الدم.

وأكد "شعبان" أن التمر لا يعد فقط مصدرًا للطاقة السريعة، بل هو أيضًا غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب والشرايين، مما يجعله الخيار الأمثل لمواجهة مشكلات الجهاز الدوري في رمضان.

وفي دراسة نُشرت في مجلة "Food Science & Nutrition" عام 2019، أُجريت على مجموعة من الأفراد الذين تناولوا التمر يوميًا لمدة شهر، أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة في مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات.