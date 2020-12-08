أحذر.. الجلوس بهذا الطريقة قد يسبب الموت المبكر

الثلاثاء، 08-12-2020
02:47 م
متابعات- أمينة عبد العال
يحذر خبراء الصحة باستمرار من الجلوس
لفترات طويلة للمخاطر الصحية التي
تترتب عليها ، خاصة أن الأبحاث أثبتت أن نسبة كبيرة من البشر تقضي 6 ساعات علي
الأقل يوميا في وضعية الجلوس
.
و أشار موقع " ويب طب " إلي أن الجلوس
لفترات طويلة قد يسبب
العديد من المخاطر التي قد تصل إلي حد الموت المبكر
.
ومن أهم هذه المخاطر :
زيادة الوزن حيث أن الحركة المستمرة تحفز إطلاق الجسم لجزيئات تساعد علي حرق الدهون والسكريات مما يساعد المناطق الغير نشيطة علي اكتساب الوزن .
إلحاق الضرر بالظهر حيث الجلوس
بصورة خاطئة قد يؤذي الظهر و يسبب ضغط زائد علي الفقرات في العمود الفقري مما قد يؤدي إلي تلف مبكر ينتج عنه ألم مزمن في الظهر .
الأرق والاكتئاب فالدراسات أثبتت أنها تزداد لدي الأشخاص الذين يميلون للجلوس لفترات طويلة .
ضعف القدمين وعضلات الأرداف حيث أنه ما لا يتم استخدامه يتعطل ويضعف بسرعة حيث تصاب عضلات النصف السفلي بالضعف .
تصلب الكتفين والعنق ونفس الحال مع عضلات الأقدام والأرداف فإن الجلوس
الطويل قد يسبب تصلب عضلات الرقبة والكتفين .
أمراض القلب
، قد يسبب الجلوس
الطويل أضرار بالقلب
وأشارت الدراسات إلي أن الرجال الذين يجلسون أكثر من 23 ساعة أسبوعيا في مشاهدة التلفاز كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب
أكبر بنسبة 64 % والتي أحيانا ق تسبب الوفاة .