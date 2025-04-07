فُجعت الأوساط الفنية والجماهيرية في تونس والعالم العربي، يوم 31 مارس 2025، بخبر وفاة الفنانة التونسية إيناس النجار عن عمر يناهز 46 عامًا في مصر، إثر تدهور صحي مفاجئ ناتج عن تسمم في الدم بسبب انفجار المرارة. دخلت إثره في غيبوبة تامة لم تمكث بعدها طويلاً حتى فارقت الحياة.

لم يكن رحيل إيناس مجرد خبر فني عابر، بل شكّل صدمة ومناسبة لطرح تساؤلات طبية مهمة حول أحد أخطر أمراض الجهاز الهضمي التي قد تمرّ دون أن يدركها كثيرون: أمراض وحصوات المرارة.

المرارة... القاتل الصامت

في خضم الحزن، برز تحذير طبي مهم على لسان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، الذي وصف حصوات المرارة بأنها "قنبلة موقوتة" داخل الجسم.

من خلال برنامجه "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد"، شدد الدكتور موافي على أن أي خلل في المرارة قد يؤدي إلى مشاكل جسيمة في البنكرياس، لا سيما عند تحرّك حصوة صغيرة وسدها للقنوات المرارية، مما يسبب التهابًا حادًا يستدعي تدخلاً طارئًا في المستشفى.

كما لفت إلى أن بعض الحالات تتطلب استئصال المرارة لتفادي المضاعفات الخطيرة، مؤكدًا أن الجراحة تتم غالبًا عن طريق المنظار، ما يجعلها أقل تعقيدًا وأكثر أمانًا.