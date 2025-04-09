خزان الموت.. مصـ.ـرع 3 أشقاء وإصابة الشقيق الرابع بالعاشر من رمضان

شهدت منطقة 6 مليون بالعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية اليوم مصرع 3 أشقاء فى حادث مأساوى بينما يقاوم الشقيق الرابع الموت، إثر سقوط أحدهم في خزان مياه صرف صحي فحاول الأشقاء إنقاذه فذهبوا جميعًا إلى خالقهم.

العمال الأربعة من قرية الخمايسة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، توفى ثلاثة أشقاء فيما أصيب 2 آخرين اقارب بإصابات خطيرة، إثر سقوطهم جميعا فى خزان مياه صرف صحى أثناء العمل بالمنطقة تابعين لاحدى المقاولين، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى والتحفظ على جثامين المتوفيين وتقديم العلاج للمصابين.

كانت استقبلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة النجدة بورود بلاغا يفيد سقوط 5 عمال فى خزان صرف صحى بناحية منطقة 6 مليون بمدينة العاشر.

على الفور انتقل ضباط المباحث ورجال الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الدفاع المدنى من استخراج 3 أشخاص بينهم اثنين مصابين والثالث جثة هامدة، فيما جارى البحث عن الجثة الرابعة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة بالمستشفى والتحفظ على جثمانه تحت تصرف النيابة العامة.

واسمائهم كالتالى " فارس رمضان" 27 عاما و"محمد رمضان " 25 عاما و"مصطفى رمضان " 24 عاما و"أحمد 19 عاما جميعهم أشقاء، ومعهم إسلام 16 عاما، جميعهم عمال فى القطاع الخاص مع أحد المقاولين من قرية الخمايسة بمركز جهينة بسوهاج، داخل أحد محطات الصرف الصحى بالعاشر سقطوا جميعا داخل البيارة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى العلاج اللازم، والتحفظ على 3 من الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وخيم على أهالى القرية حالة من الحزن بعد وفاة الثلاث أشقاء، وشهدت القرية حالة من التأهب فى انتظار وصول الجثامين لإقامة صلاة الجنازة عليهم.