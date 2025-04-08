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سبب رفض الرقابة عرض فيلم سامح حسين

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سبب رفض الرقابة عرض فيلم سامح حسين

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الثلاثاء، 08-04-2025 11:20 ص

 

تقرر إلغاء العرض الخاص، لفيلم استنساخ لـ الفنان سامح حسين، بسبب تأخر في الاجراءات وعدم الحصول على تصريح رقابي في الموعد.

 

وكشف منظمو العرض الخاص، أنهم ينتظرون استلام النسخة الموافق على عرضها من الرقابة على المصنفات الفنية، وبعد استلامها سيتقام العرض الخاص للفيلم.

 

إلغاء عرض فيلم استنساخ

أُلغي العرض الخاص لفيلم استنساخ، للفنان سامح حسين، الذي كان مقرر إقامته اليوم الإثنين في أحد السينمات بالتجمع الخامس.

 

لم يوضح أي من فريق عمل فيلم استنساخ لـ سامح حسين، تفاصيل إلغاء العرض الخاص للفيلم، أو الأسباب حتى الآن.

 

تعليق سامح حسين

وكتب الفنان سامح حسين عبر فيسبوك: "لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جداً، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن ارادتنا شكراً لكم وحقكم عليا".

 

فيلم استنساخ

ونشر سامح حسين البوستر الرسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلّق عليه قائلاً: “عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمي لفيلم استنساخ، 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية وقريبًا في جميع الدول العربية”.

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