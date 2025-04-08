بالفيديو.. فنان مصري شهير يعلن ارتداده عن الإسلام

أعلن الفنان الهارب محمد علي ارتداده عن الإسلام، مشيرًا في فيديو نشره على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه مصري فرعوني فقط.

وأضاف أنه ليس مسلما لكنه يحرتم الإسلام، كما أنه ليس مسيحيًا ولا يهوديًا ولا بوذيًا ولا ملحدًا لكنه يحترمهم جميعا.

وأثار الفيديو موجة غضب وهجوم على الفنان الهارب، منتقدين تصرفاته وإعلانه الخروج من الإسلام.

ومؤخرًا، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 24 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي، لجلسة 14 أبريل المقبل لندب خبير فني إجتماعي لفحص وإعداد تقارير عن حالات المتهمين الحدث.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، لأنهم في غضون سبتمبر 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.

