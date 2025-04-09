حملت سفاحا ومش عارفين من مين بسبب كثرة علاقاتها.. اعترافات شقيقين قتـ.ـلا شقيقتهما

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل فتاة ثلاثينية على يد شقيقيها بمدينة الصف بعدما وضعاها داخل جوال وألقياها حية بنهر النيل.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة .

كما كلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان حملها في جنين من عدمه حيث زعم المتهمان أنهما تخلصا منها بسبب حملها سفاحا جراء عدة علاقات محرمة أقامتها المجني عليها عقب انفصالها عن زوجها.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية لجريمتهما حيث قرر كل منهما عامل و تباع أن شقيقتهما تزوجت منذ عدة سنوات وقبل حوالي 5 سنوات انفصلت عن زوجها بالطلاق وعادت للإقامة بمنزل أسرتها ولاحظا عليها كثرة خروجها وبقاءها لساعات طويلة خارج المنزل بخلاف أنها كانت تمكث لعدة أيام بالخارج ثم تعود مرة أخرى دون علم منهما أين ذهبت.

وأضاف المتهمان أن سمعة شقيقتهما انتشر حديث كثير حولها في أنحاء بلدتهما الريفية وأنها تدخل في علاقات غير شرعية مع شباب كثر وحاولا اثناءها كثيرا عن الخروج من المنزل إلا انها كانت لا تستجب لهما حتى اكتشفا حملها وعلما أنها كانت تقوم بلف بطنها برباط ضاغط وترتدي ملابس واسعة لاخفاء حملها الا انها فشلت وعندما سألاها عن والد الطفل كانت الصدمة أنها لا تعلم من والده لتعدد علاقاتها في تلك الفترة فقررا التخلص منها.

وسرد الشقيقان كواليس الجريمة حيث قاما بتخدير شقيقتهما وحقناها بحقنة هواء إلا أنهما اكتشفا أنها مازالت على قيد الحياة فوضعا خطة أخرى لقتلها حيث قاما بتكميم فمها وتقييدها بالحبال من اليدين والقدمين ووضعاها داخل جوال وبداخله حجارة ثقيلة وألقياها في نهر النيل حتى لا تطفو مرة أخرىووقفا يشاهداها حتى غرق الجوال واختفى في قاع النيل تماما وعادا لمنزلهما كأن شيئا لم يكن.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وطلبت تحريات المباحث الجنائية التكميلية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة الصف بالعثور على جثة سيدة داخل جوال في نهر النيل بمدينة الصف جنوب المحافظة، فانتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص والتحري أن الجثة لسيدة في الثلاثينات من عمرها ومقيدة بالحبال من اليدين والقدمين ومكممة الفم بلاصق طبي.

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وكشفت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن شقيقي المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة لاكتشافهما سوء سلوكها وتعدد علاقاتها المحرمة.

وأضافت التحريات، أن المجني عليها تطلقت من زوجها منذ عدة سنوات وعادت للإقامة بمنزل أسرتها وكانت تخرج كثيرًا وارتبطت بعدة علاقات غير شرعية حتى حملت سفاحًا وفشلت في إخفاء حملها وعندما اكتشف شقيقاها حملها قررا التخلص منها وغسل عارهما فقاما بتخديرها وحقنها بحقنة هواء، ثم تقييدها بالحبال ووضعها داخل جوال وألقياها بنهر النيل.

ترأس المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث الصف قوة أمنية نجحت في القاء القبض على الشقيقين المتهمين، وحررت محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.