"القرع".. فوائد سحرية لن تتخيلها

الأربعاء، 23-12-2020
09:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر " القرع
" أو اليقطين من
الخضروات النشطة بيولوجيا وله العديد من الفوائد السحرية لصحة الجسم وتحديدا العين
والقلب
.
و يساعد اليقطين علي إخراج الكوليسترول الضار
من الجسم ويحسن توازن المحلول الملحي ويحسن عمل القلب
، حسبما أكدت أخصائية التغذية
الدكتورة سفيتلانا فوس" في تصريحاتها لـ" سبوتنيك ".
وأشارت الأخصائية إلي أنه يؤثر إيجابيا علي
مستوي الرؤية و يمنع تطور الخلايا السرطانية ، لأن مستوي بيتا كاروتين في اليقطين
يعادل مستواه في الجزر وهذه المادة معروف أنها تتحول اخل الجسم إلي فيتامين "
أ " الذي بالإضافة إلي أنه يتحكم بعملية نمو و تطور الجسم فهو يحافظ أيضا علي
مستوي الرؤية المناسب و الاستجابة المناعية فهو مضاد طبيعي للأكسدة و يحمي الجسم
من التأثيرات السلبية للبيئة ويكبح عملية تحول الخلايا إلي خلايا خبيثة .
و أضافت أن هذا الخضار يحتوي علي نسبة عالية
من عنصري الحديد و الزنك و أملاح النحاس والفوسفور ، ومادة البكتين التي تحسن عمل
الأمعاء خاصة في حالات الإمساك .