أجب علي هذه الأسئلة لتعر ف صحة قلبك

الأحد، 03-01-2021
11:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بسبب أنماط الحياة المعاصرة والتي نادرا مل يوجد بها وقت فراغ ليهتم الناس
بصحة قلوبهم مما أدي إلي ارتفاع أعداد المصابين بأمراض القلب
بشكل كبير .
والوفيات التي تسببها الإصابة بأمراض القلب
تصل إلي ثلث الوفيات في مختلف
أنحاء العالم ، حسب جمعية القلب
الأمريكية .
وأشار موقع "هيلث لاين " إلي أنه يمكن للإنسان العادي أن يطرح
علي نفسه بعض الأسئلة السهلة والبسيطة ليعرف مدي صحة قلبه ، خاصة تلك المتعلقة
بالنظام الغذائي وبنمط الحياة اليومية .
ومن أهم هذه الأسئلة : هل تتناول الكثير من الخضراوات والفواكه؟ هل
تتناول الكثير من الدهون المشبعة؟ هل تتناول الكثير من الملح؟ هل تمارس الرياضة بشكل
يومي؟ هل تعاني الإجهاد والضغط؟ هل تدخن كثيرا؟ هل تشرب الكحول بصفة دورية؟ هل لديك
تاريخ عائلي مع أمراض القلب
؟
جدير بالذكر أن إدمان التدخين يرتبط بكثرة الإجهاد وقلة ممارسة
الرياضة من العوامل التي تساهم بارتفاع مخاطر الإصابة بأحد أمراض القلب
.