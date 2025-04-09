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بعد إعلان وفاته.. ليلى علوي تعتذر لأسرة الفريق أحمد شفيق

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الأربعاء، 09-04-2025 09:22 ص

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة اعتذار إلى عائلة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، بعد نشرها خبرا غير صحيح عن وفاته.

وكتبت ليلى علوي، في منشور لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»:«اتقدم بخالص اعتذاري للفريق السيد الدكتور أحمد شفيق وأفراد عائلته وكل محبيه لنشر خبر غير مؤكد، واتأسف بشدة لعدم التأكد من صحة المعلومة قبل نشرها، ولكن هذا كله ليس إلا من دافع المحبة. وأخيرًا، أكرر اعتذاري عن أي إزعاج أو ضرر تسببت فيه والخطأ غير مقصود».

وكان كشف الكاتب هشام شفيق، نجل شقيق الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، حقيقة الأخبار المتداولة التي تفيد وفاه عمه.

وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا صحة للشائعات المتداولة بخصوص الفريق أحمد شفيق.. الحمد لله الفريق زي الفل وربنا يديله الصحة».

تجدر الإشارة الى أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم نشر أنباء عن وفاة الرفيق أحمد شفيق، فقبل أسبوع أيضا نفى مصدر ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته.

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